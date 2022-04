Consorzio di Bonifica pontino: il nuovo presidente è Lino Conti

Si è riunito oggi per l’insediamento il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, per eleggere i propri vertici che guideranno l’Ente per i prossimi cinque anni.

Alla Presidenza, con voto unanime, è stato eletto Pasquale Conti (detto Lino), rappresentativo del territorio ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino, era stato già Presidente del Consorzio Sud Pontino e presidente dell’ANBI Lazio; ad affiancarlo in questo compito due Vicepresidenti: Argeo Perfili e Stefano Maria Boschetto.





Insieme a loro, i consiglieri Antonio Rossi e Denis Carnello costituiranno il Comitato Esecutivo, mentre faranno parte del Consiglio di Amministrazione gli altri 8 componenti:

Marco Francia, Cesare Frateloreto, Adelino Lesti, Samuele Maggiacomo, Cesare Miscio, Pier Paolo Monetti, Giuliano Rossi, Luca Zanarella.

Nel suo intervento, il Presidente Pasquale Conti, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha dato atto dell’importante lavoro svolto dai Commissari che lo hanno preceduto e ha posto all’attenzione dei consiglieri alcuni temi e priorità che la nuova amministrazione e la struttura saranno chiamati ad affrontare.

“In un momento particolarmente delicato per il comparto agricolo e per tutta l’economia è necessario che il Consorzio rappresenti un riferimento ancora più autorevole per i consorziati e per le Amministrazioni con cui si rapporta. Il mio intento è di continuare con nuovi progetti e lavori di ammodernamento degli impianti irrigui, grazie alle opportunità offerte dal PNRR, e di coinvolgere la collettività agricola, i cittadini e le istituzioni in un processo di comunicazione più ampio e partecipativo che consenta una maggiore conoscenza della funzione del Consorzio per il territorio e le sue comunità”.

I due Vicepresidenti Perfili e Boschetto, dopo i ringraziamenti al Consiglio per la fiducia riposta, evidenziano il ruolo del Consorzio per una moderna politica del territorio, per la sicurezza idraulica, per il reperimento di risorse idriche a fini irrigui e per la salvaguardia ambientale. Un ruolo preminente che deve essere confermato e divulgato soprattutto ai consorziati per dare più valore all’azione istituzionale.

Il direttore generale Natalino Corbo dopo i saluti al nuovo Consiglio ha illustrato le caratteristiche dell’Ente che – per storia, opere di bonifica e di irrigazione, caratteristiche idrogeologiche, presenza radicata sul territorio e progettualità – si pone in posizione di assoluto rilievo non solo a livello regionale ma anche nazionale. “La struttura – sottolinea – è chiamata ad operare in un contesto più ampio e diversificato con problematiche diverse”.

Il nuovo assetto amministrativo e i punti programmatici illustrati dal Presidente aprono nuove prospettive per una gestione ancora più dinamica.