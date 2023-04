Villaggio Don Bosco a Formia, si lavora alla bonifica dopo l’incendio

Ancora commozione, ma anche tanta solidarietà a Formia, dopo l‘incendio che nelle prime ore del sabato alla vigilia di Pasqua ha distrutto i locali della sacrestia e della canonica, nonché parte della chiesa della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, noto a tutti come il Villaggio Don Bosco.

I giorni successivi a quei drammatici momenti – che fortunatamente non hanno sortito coinvolgimenti delle persone – sono quelli in cui tutti si stanno rimboccando le maniche.





In tanti, parrocchiani e cittadini stanno cercando di contribuire ognuno a proprio modo alla pulizia e alla sistemazione dei locali. La bonifica, infatti, è il primo passo per cercare di ripartire. Poi si dovranno attendere i pareri dei tecnici e successivamente si dovrà capire come e dove intervenire. La priorità verrà data alla chiesa, poi agli altri locali.

Intanto prosegue a continua a gonfie vele la raccolta fondi che già ha portato ad oltre 15 mila euro i soldi raccolti per la ricostruzione.