Falia e broccoletti, dopo lo stop Covid a Priverno torna la sagra

Domenica 1° maggio approda in piazza Giovanni XXIII la XVI edizione della Sagra Falia e Broccoletti, un appuntamento importante che torna a distanza di due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

“Malgrado la pandemia ci abbia portati ad una visione differente del concetto di spazio e distanza, insegnandoci ad osservare e osservarci da una prospettiva diversa, forte resta la necessità di ritrovarci in una manifestazione atta a rispolverare quegli usi e costumi altrimenti sigillati in cassapanche di un passato remoto a noi tanto adorato”, dicono dal Comune di Priverno.





La XVI edizione della Sagra Falia e Broccoletti, organizzata dall’omonimo Comitato con il patrocinio e il contributo di Regione Lazio, Arsial e Comune di Priverno e in collaborazione con l’associazione Insieme Odv Priverno, consegnerà ai cittadini e ai visitatori quell’aria di festa tanto attesa, in un mélange di piatti tradizionali, musica popolare, artisti di strada, giochi di una volta, visite guidate, cammini, sfilate di pedali e motori e tanto altro.

Ricordiamo che la festa popolare nacque nel 1993 per venerare i noti ‘broccoletti’, sempre più attori dei grandi schermi. Trattasi dei classici broccoletti coltivati nella Valle dell’Amaseno e conosciuti con il nome di Spadoni, abbinati alla Falia, la regina indiscussa della cucina privernate, il prodotto d’eccellenza realizzato con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata.

Questa sedicesima edizione dell’evento, disciplinata da un programma ricco ed articolato, interesserà il centro storico dalle 10 alle 21, scandagliando la giornata in transiti e passaggi con le associazioni Pisolo Bike e Vespa Club Priverno, o cammini tra storia, arte e natura a cura dell’Associazione Sentieri Nord Sud, gli spettacoli degli artisti di strada ‘Losonambulos’, le visite guidate ai musei archeologici e alle chiese di Priverno a cura dei Musei. Sarà possibile inoltre visitare, per chi lo vorrà, il parco archeologico Privernum.

All’ora di pranzo falia e broccoletti aprono le danze culinarie tradizionali, ma sarà possibile degustarli per tutto il giorno fino ad esaurimento scorte. In una manifestazione così non poteva mancare il concerto pomeridiano di musica popolare del gruppo Aranira, la via delle tarantelle con musiche canti e balli del Centro Sud.

Di recente la sagra è stata anche ‘battezzata’ dal noto Fulvio Marino nella trasmissione ‘E’ sempre Mezzogiorno’ diretta da Antonella Clerici.

Si potrà giungere direttamente a Priverno in macchina o in treno, ma si potrà farlo anche attraverso la via Francigena partendo da Fossanova (Stazione ferroviaria o Borgo) e, per chi viaggia in camper, un’area sosta attrezzata nel centro urbano della città permette di pernottare raggiungendo a piedi la manifestazione e un’altra area, di sostare presso il parco archeologico Privernum.

Per qualsiasi informazione, contattare i numeri 3282479922 e 3343594367