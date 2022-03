I migliori pneumatici da scooter, una scelta necessaria per la nostra sicurezza

Sempre più persone ormai preferiscono affiancare l’acquisto dell’auto di famiglia a quello di un mezzo a due ruote, ed è per questo che negli ultimi anni i numeri legati alla vendita di questa tipologia di mezzo sono sempre più in aumento. Le motivazioni sono varie: c’è chi lo fa per una questione puramente economica, e d’altronde le spese di mantenimento di un mezzo a due ruote sono in genere nettamente inferiori a quelle di un’autovettura, sia in termini di assicurazione che di manutenzione che di carburante. Molto più spesso, poi, il suo acquisto viene preferito per una questione di comodità: poter evitare il traffico per dirigersi a lavoro o poter fare una scampagnata nei weekend al mare, senza dover restare bloccati in code interminabili, fa gola a molti. Ecco dunque spiegato perché l’acquisto di uno scooter è sempre più una scelta di molte famiglie.

Una volta compiuto questo passo però, sarà importante, come per la nostra auto, preoccuparci della sua manutenzione e dei controlli periodici, anche e soprattutto delle sue ruote. Starà infatti a noi valutare con cura la scelta di pneumatici scooter, perché saranno in buona parte responsabili della nostra sicurezza alla guida. Sarà altresì importante occuparci del loro controllo, manutenzione ed eventuale cambio. In caso di acquisto vi consigliamo per una questione di sicurezza di optare sempre per soluzioni nuove. Ma vediamo nel dettaglio alcuni tra i migliori pneumatici scooter tra cui scegliere.





Affidarsi a marche di comprovata affidabilità

In fase di acquisto è importante saper valutare la nostra scelta in base alle nostre necessità e pensare all’utilizzo che faremo del nostro mezzo a due ruote. Una prima selezione però riguarderà la marca: essa sarà infatti ciò che per prima ci darà sicurezza in merito alla durevolezza, resistenza e qualità. Per chi è alla ricerca di una guida piacevole e sicura e di un elevato livello di aderenza su strada, vi consigliamo di puntare su pneumatici scooter Michelin, leader sul mercato europeo per questa categoria, o ancora su Bridgestone, per un’ottima tenuta di strada, Pirelli, per chi guida in città ma prevede di percorrere anche strade non asfaltate, o Continental, per chi cerca il giusto compromesso qualità prezzo.

Viaggiare d’inverno sulle due ruote

Se siete inoltre fra coloro che utilizzano il proprio mezzo a due ruote anche nei mesi più freddi, sarà bene valutare anche l’acquisto di pneumatici invernali scooter che abbiano una buona guida su strada bagnata o innevata, a seconda delle vostre esigenze, e sostituirli nel più breve tempo possibile quando si sospetta che siano usurati. Vi consigliamo di evitare di cercare di risparmiare a scapito della qualità, poiché a maggior ragione in questi casi la qualità, e quindi la sicurezza, devono essere la nostra priorità.