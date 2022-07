Incidente in scooter a Fondi, donna elitrasportata

Una donna è rimasta pesantemente ferita in un incidente stradale in scooter. E’ accaduto nella prima serata di sabato a Fondi, mentre la ferita, una 32enne, viaggiava lungo via Madonna delle Grazie. Ad un tratto, per cause al vaglio dei carabinieri della Tenenza, all’altezza di via Carbonia il due ruote sarebbe finito fuori controllo, con l’occupante scaraventata violentemente sull’asfalto, riportando lesioni soprattutto al viso e perdendo molto sangue.

Dopo i primissimi soccorsi, forniti per quanto possibile da alcuni passanti, la donna è stata stabilizzata dai sanitari di un’ambulanza e di un’auto medica, e successivamente intubata per essere affidata al personale dell’eliambulanza, atterrata in via Occorsio, a non molta distanza dal comando della polizia locale. A seguire, la 32enne ferita è volata verso l’ospedale di Latina.

VIDEO: https://www.youtube.com/shorts/dHGIVnSj2ZY

I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Tenenza locale, al lavoro anche per il servizio di viabilità, effettuato con il supporto dei poliziotti del Commissariato.