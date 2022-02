Fondi PNRR: ok al progetto di fattibilità per la palestra nella scuola media ‘Marchetti’ di Giulianello

La giunta municipale di Cori, con delibera n.21 del 24 febbraio scorso, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova palestra nella scuola secondaria di I grado ‘Salvatore Marchetti’ a Giulianello, nonché la richiesta di finanziamento per partecipare all’avviso pubblico relativo a proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu).

Secondo il progetto redatto la nuova struttura ospiterà campi da gioco coperti (calcio a 5, pallavolo, basket). L’impianto della palestra è stato pensato per essere fruito da tipologie di utenti e per attività diverse: di mattina come spazio per l’istruzione e l’attività fisica motoria degli alunni della scuola adiacente, il pomeriggio e la sera per attività agonistiche e non. Il nuovo edificio delle dimensioni di circa 31x20m, ubicato in aderenza con l’edificio scolastico, sarà costituito da una struttura tradizionale a telaio in cemento armato ed avrà un costo stimato di quasi 1 milione e 200mila euro.





“Quella del PNRR – affermano il sindaco di Cori Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani – è un’opportunità che dobbiamo cogliere e che difficilmente si ripresenterà. Vogliamo farci trovare pronti e ci stiamo impegnando per avanzare proposte progettuali di livello, come quella per dare una palestra moderna e adeguata ai ragazzi della scuola media di Giulianello”.