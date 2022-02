Emergenza neve a Campodimele: “Viabilità quasi completamente ristabilita”

“A seguito dell’intensa nevicata di sabato 26 febbraio che ha investito il nostro borgo, si informano i cittadini che la viabilità è stata quasi completamente ristabilita, si raccomanda prudenza”. Lo rende noto il sindaco di Campodimele Roberto Zannella.

1 di 3

“Un grazie va alla protezione civile intercomunale di Campodimele e Sperlonga ‘Croce d’Oro Sud Pontino’, che nella giornata di ieri ha svolto un lavoro straordinario, ripristinando la viabilità da piazza Municipio, centro storico e sulle strade comunali”, aggiunge il primo cittadino. “La nostra gratitudine va a tutti i volontari che quotidianamente operano per prestare un servizio alla comunità in qualsiasi situazione d’emergenza, un ringraziamento particolare va a Mati Simone, De Parolis Alessandro, Pacella Enzo e Grossi Tullio Gianmarco, che hanno operato per tutta la mattina del 27 febbraio per mettere in sicurezza la viabilità comunale.





Colgo l’occasione per sensibilizzare tutti al tema del volontariato, ricordando che il periodo che stiamo attraversando rende ancora più evidente quanto l’apporto, l’impegno ed il lavoro delle associazioni e dei volontari è fondamentale per garantire servizi, attività e sicurezza a tutta la comunità, per noi un dovere morale.

Come amministrazione, siamo sempre aperti ad ogni forma di collaborazione con associazioni e con tutti coloro che intendono cooperare al fine di essere sempre più uniti e vicini alle esigenze delle persone più deboli e fragili della nostra comunità”.