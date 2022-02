Inceneritore a Sezze, Europa Verde: “è uno scherzo di carnevale?”

Il gruppo locale di Europa Verde chiama in causa la proposta di un esponente della maggioranza amministrativa in paese che aveva paventato l’ipotesi dell’inceneritore in città per la trasformazione dei rifiuti.

Una proposta che non solo non è stata presa bene da Europa Verde, ma che al contrario viene addirittura additata come “uno scherzo di carnevale”.





LA NOTA DI EUROPA VERDE

“Sono ormai trascorsi 100 giorni da quando Lidano Lucidi è diventato Sindaco di Sezze ed abbiamo qualche difficoltà ad intravedere verso quale porto, la nuova amministrazione comunale, vuole condurre il paese e come affrontare le sue emergenze tra cui, i rifiuti, ne rappresentano una delle più importanti visto che Sezze risulta essere ultimo nella classifica della raccolta differenziata in provincia.

Desta stupore, quindi, la posizione espressa da Daniele Giancarlo Piccinella, autorevole esponente della maggioranza che governa Sezze, che paventa la possibilità di realizzare nel nostro comune, un inceneritore per il trattamento dei rifiuti.

Oltre ad essere anacronistica questa ipotesi, risulta in contrasto con le indicazioni dell’Unione Europea la quale ha ribadito che incenerimento e coincenerimento non si possono finanziare con il Piano di ripresa e resilienza dando una esplicita indicazione su come debbano essere trattati i rifiuti in una logica di economia circolare, cosa che il consigliere Piccinella sembra ignorare.

Va altresì considerato come i Comuni della provincia pontina si stanno muovendo per fare, della raccolta differenziata, l’obiettivo primario per trasformare il rifiuto (che attualmente rappresenta un costo per la collettività) in risorsa anche economica per le casse degli enti locali.

La proposta Piccinella apre una serie di inquietanti interrogativi politici e strategici a cui sono necessarie delle risposte urgenti:

La proposta di un termoinceneritore a Sezze è solo un’idea del consigliere Piccinella oppure è condivisa dal Sindaco, dalla Giunta e/o dalla maggioranza politica?

Ci sa dire, il consigliere, di che bacino di popolazione si necessita per far reggere economicamente un impianto di incenerimento?

In quale parte del territorio setino dovrebbe essere realizzato il termoinceneritore?

Come intende l’attuale amministrazione risolvere il clamoroso ritardo nella raccolta differenziata e come si vuole usufruire delle risorse previste nel PNRR?

Sezze è una repubblica a parte o si candida a condividere con gli altri comuni, in una logica di ambito territoriale, la realizzazione di un sistema in materia?

Che ruolo deve svolgere la SPL in tale ambito?

Per ultimo: l’opposizione presente in Consiglio non ha nulla da dire sulla questione rifiuti?

Tanti altri sarebbero gli interrogativi in merito, tuttavia, sperando che l’uscita su facebook del Consigliere di maggioranza non sia altro che una provocazione alle forze ecologiste e verdi, chiediamo, sulla questione rifiuti, che l’Amministrazione Comunale si apra ad un confronto con la cittadinanza anche attraverso la convocazione di un’apposita commissione garantendo la partecipazione la più ampia possibile.”