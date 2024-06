Cade da quattro metri di altezza, 56enne ferito in un incidente sul lavoro

Nel corso del pomeriggio di venerdì, a Sezze, i carabinieri della Stazione di Latina Scalo, unitamente personale S.pre.s.a.l., sono intervenuti presso una ditta di vendita materiale edile per via di un infortunio sul lavoro occorso a 56enne. A restare ferito un uomo residente in paese, dipendente di una ditta esterna per i trasporti di materiale.

Per cause in corso di accertamento, mentre era intento a lavorare su di una bisarca ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa quattro metri. Dopo l’allarme il 56enne è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale di Roma, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.