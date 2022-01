E-learning: intervista alla prof.ssa Irene Viola, direttore del Centro studi Socrate Formia

La diffusione di Internet, nel corso dell’ultimo ventennio e l’emergenza COVID degli ultimi due anni, hanno cambiato moltissime cose nella vita di tutti i giorni. La diffusione del web e dei social network, l’esigenza di continuare a vivere anche nel bel mezzo di una pandemia, hanno imposto una rivisitazione e una rivalutazione dell’uso delle tecnologie anche nel comparto dell’istruzione e della formazione continua.

Quando chi era arroccato ai pilastri del sapere tradizionali, provando diffidenza nei confronti delle università telematiche, il Centro Studi Socrate ha deciso di portare nella sua città la formazione online e l’università telematica.

‘Grazie’ e ‘a causa’ della pandemia, l’Italia prima tecnofoba si riscopre ‘tecnoentusiasta’.

Professoressa Viola, che ruolo riveste nel Centro Studi Socrate?

‘Sono una docente abilitata per la classe di concorso di Filosofia e Scienze Umane, sono docente abilitata per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e sono docente specializzata nelle attività didattiche di Sostegno.

Sono il Direttore didattico e pedagogico del Centro Studi Socrate e mi occupo di formazione e lifelonglearning. Gestisco i contenuti dei corsi di formazione erogati dalla mia scuola che si rivolgono a docenti o aspiranti docenti e curo i rapporti che ci legano alle università con cui collaboriamo’.

Vuole raccontarci la sua esperienza con l’utilizzo di internet come strumento di formazione?

‘Il Centro Studi Socrate, fondato da me nel 2000, ha messo al centro della propria attività formativa, l’uso delle tecnologie per la didattica. I nostri corsi di formazione, essendo rivolti a studenti, professionisti, docenti di tutta Italia, dovevano essere strutturati in modo da poter raggiungere tutti, in qualsiasi luogo fossero e in qualsiasi momento. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di puntare sull’uso delle tecnologie.

La diffidenza di chi si approcciava inizialmente, per la propria formazione, ad una didattica tradizionale, si è presto trasformata in entusiasmo.

‘Grazie all’uso delle tecnologie chiunque e in qualunque posto del mondo può formarsi attraverso noi, scegliendo la qualità dei nostri corsi ma non rinunciando alla comodità di non doversi allontanare da casa’.

Cosa vuol dirci in merito alle Università Telematiche?

‘Circa dieci anni fa ho deciso di scommettere sulla formazione universitaria online nell’ottica del ‘lifelonglearning’, esigenza oggi imprescindibile dal mondo del lavoro.

È nata così una proficua collaborazione con alcune delle maggiori università telematiche

Il Centro Studi Socrate è diventato un punto di orientamento e di informazione di questi poli. Oggi accompagna studenti, lavoratori, mamme, papà e a volte anche nonni verso il coronamento del proprio sogno: prendere una laurea o semplicemente continuare a formarsi per tutto l’arco della vita.

Dal 2020, con l’inizio pandemia e da quando la didattica è stata possibile solo via web, le università telematiche hanno preso letteralmente il volo.

Si è capito che la nuova metodologia a distanza è in grado di affiancare o sostituire con efficacia la didattica in aula, senza dover rinunciare alla qualità dell’istruzione’.

Professoressa, qual è il ruolo del Centro Studi Socrate nel panorama della didattica online?

‘Il Centro Studi Socrate è il collante tra l’Università Telematica e lo studente. Ci occupiamo infatti di seguire l’alunno passo passo, a partire dalla scelta del percorso di laurea più affine al suo profilo, fino ad arrivare al supporto nella gestione del percorso di laurea e al raggiungimento del titolo di studio.

Gli studenti che si affidano al Centro Studi Socrate non sono lasciati soli.

Inoltre abbiamo in attivo una serie di convenzioni che consentono, a tutti coloro che si iscrivono attraverso noi, di avere un risparmio considerevolesulle rette universitarie che coprono anche tutto il materiale didattico e i testi per prepararsi ai vari esami.

Siamo vicini economicamente anche alle mamme in dolce attesa e a tutti coloro che decidono di intraprendere un percorso di studi che può essere conciliato sia con la gestione della famiglia, sia con la propria attività lavorativa, riuscendo ad accompagnare lo studente verso la laurea consentendogli di ottenere un notevole risparmio sia a livello di tempo sia a livello economico’.

Come immagina la scuola del futuro?

‘Auspico ad una scuola che sappia dialogare con il mondo ascoltando le esigenze degli studenti e formando i docenti non solo a livello di sapere ma anche di competenze emotive, empatiche e creative’.

Centro Studi Socrate, Via Lavanga 136 – 04023, Formia