VIDEO – Incendio in mare, recuperata la nave alla deriva

Recupero andato a buon fine nonostante le difficoltà, per la nave “Beniamino Carnevale” della Compagnia Tirrenia, interessata da un incendio in sala macchine domato dall’equipaggio mentre si trovava in navigazione tra Ponza e Ventotene.





Le operazioni di soccorso dell’imbarcazione, lunga 150 metri, partita da Napoli e diretta a Cagliari, erano iniziate nella nottata di martedì, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia. A bordo, 22 persone di equipaggio e 8 passeggeri.

Dopo il rogo, era stata constatata l’impossibilità di riavviare il sistema di propulsione, d quindi di riprendere la regolare navigazione di linea verso il porto di Cagliari. E’ stato prontamente disposto l’invio in zona di due motovedette, di base a Ponza e Gaeta, oltre ad un velivolo Atr 42 della Guardia Costiera, che ha sorvolato la zona e controllato le operazioni di aggancio con il rimorchiatore, verificando altresì eventuali problematiche di natura ambientale.

Sul posto è intervenuto il rimorchiatore d’altura ‘Guarracino’, della società Rimorchiatori Napoletani, che ha raggiunto la nave mercoledì sera, iniziando le operazioni di rimorchio della stessa verso il porto di Napoli, dove secondo le previsioni arriverà giovedì pomeriggio. Al momento non ci sono criticità, l’equipaggio ed i passeggeri sono in buono stato di salute.

dddd