Più di un chilo e mezzo di hashish e marijuana: 20enne in manette

I carabinieri della Stazione di Pontinia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane del posto, classe 2001.

Gli operanti, nell’ambito della quotidiana attività info-investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che il ragazzo potesse detenere illecitamente droga. Pertanto, si è proceduto a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, con l’interessato che sin da subito si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli militari. Che hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 750 grammi di hashish suddivisa in panetti e circa 780 grammi di marijuana contenuta in diverse buste. Il tutto pronto per essere suddiviso in dosi, dato che insieme allo stupefacente è stato rinvenuto diverso materiale per pesare la sostanza, suddividerla e confezionarla in dosi. Condotto in caserma, il 20enne è stato dichiarato in stato di arresto e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina.