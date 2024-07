Latina, i carabinieri arrestano una coppia di Torre Annunziata

Nel corso della mattinata di domenica, a Latina, i carabinieri della Stazione locale, dopo giornate di pedinamenti, hanno tratto in arresto un 44enne residente nel capoluogo pontino e domiciliato a Torre Annunziata. L’uomo è stato raggiunto da un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Latina, per dei reati legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione della legge fallimentare, fatti commessi a Torre Annunziata negli anni 2017, 2018 e 2019.

Nel medesimo contesto, i militari operanti hanno in arresto all’interno dell’abitazione del 44enne anche la compagna, una 54enne residente a Torre Annunziata e domiciliata a Latina, in esecuzione a un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello di Napoli per gli stessi reati.





Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati rispettivamente tradotti presso la casa circondariale di Latina per espiare la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione lui, mentre lei veniva tradotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, dove espierà la pena residua di 5 anni e 8 mesi di reclusione.