Casa: quali soluzioni se si blocca la porta del garage?

Può capitare di restare fuori dal garage perchè la porta si è bloccata. Come risolvere? Si sarà rotto il motore della porta del garage? Perse le chiavi di riserva? Cosa succede se si danneggia la porta del garage? Queste sono tutte domande valide e ne discuteremo di seguito con i nostri suggerimenti e trucchi per sbloccare una porta del garage. Se ovviamente si sospetta che il problema sia troppo complesso da risolvere da solo, meglio contattare un fabbro tramite Pronto Intervento Casa.

Il motore della porta del garage è rotto?





Quando l’elettricità va via, è probabile che la porta del garage non risponda automaticamente. Potrebbe essere necessario aprire la porta manualmente. Per fare ciò, assicurarsi che la pista della porta del garage non sia bloccata o bloccata da qualcos’altro. Individuare il cavo di rilascio manuale e tirarlo. La porta dovrebbe aprirsi subito senza problemi. Se si è provato questo passaggio e non si è riusciti ancora ad aprire la porta del garage chiusa a chiave, si può provare con il suggerimento successivo.

Aprire manualmente la porta

Se il passaggio precedente non è servito a nulla, provare a manipolare manualmente la porta. Ciò richiede uno strumento malleabile come un appendiabiti a filo. Andare al centro della porta del garage ed individuare una leva di rilascio incernierata. Spesso ha una corda attaccata ad esso. Agganciare la cerniera di rilascio al filo del cappotto e tirare verso se stessi. La porta del garage dovrebbe rilasciarsi e aprirsi manualmente. Gli accorgimenti anti-scasso possono ostacolare questo processo o fermarlo del tutto. Se anche in questo caso la porta del garage è rimasta bloccata meglio pianificare un appuntamento con uno dei fabbri di Pronto Intervento Casa per dare un’occhiata.

Ingressi alternativi

Può sembrare buon senso, ma quando si è di fretta ed in ansia, può essere difficile pensare anche alle cose più semplici. Se si resta bloccati fuori dal garage, provare ad entrare da una porta alternativa per esaminare cosa sta succedendo dall’interno. Il problema potrebbe essere semplice come un oggetto che blocca il movimento della pista della porta del garage. In alcuni casi, la serratura potrebbe essere rotta.

La serratura della porta del garage è rotta?

Una serratura rotta è un po ‘più difficile da aggirare rispetto a un’interruzione di corrente o a una pista della porta del garage bloccata. A seconda degli strumenti che si ha a disposizione, si potrebbe essere in grado di tornare nel garage senza causare molti danni alla porta. Se si ha accesso a frese per bulloni, i lucchetti possono essere tagliati e rimossi. Tuttavia, se sono presenti dispositivi antieffrazione o non si dispone di tagliabulloni a disposizione, questo passaggio potrebbe non essere possibile. Cercare di rimuovere una serratura rotta dalla porta del garage potrebbe causare una notevole quantità di danni. Prima di danneggiare meglio chiamare dei professionisti che possono risolvere facilmente il problema.

Modi Pronto Intervento Casa per risolvere il problema

Rifare la serratura

Le serrature e il sistema di sicurezza della propria casa mantengono i propri familiari e beni al sicuro da intrusi e criminali. Tutti dovrebbero essere consapevoli delle condizioni delle proprie serrature, in modo da sapere quando sono danneggiate, compromesse, vecchie o usurate.

Sostituzione del catenaccio

Ci sono problemi con le serrature e probabilmente è necessaria la sostituzione o la riparazione? Ricordare, le serrature sono fondamentali per la sicurezza della casa e dovrebbe essere sostituite non appena si notano segni di malfunzionamento. Chiamare servizi come Pronto Intervento Casa per apertura porte o rapidi cambi di serratura può essere la soluzione migliore in questi casi.

Installazione di serrature residenziali

La sicurezza della casa rimane la priorità principale. Pertanto, tutti i proprietari di case dovrebbero prestare molta attenzione a migliorare sempre la loro sicurezza.