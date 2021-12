Assistente tecnico informatico: una figura professionale di cui non è più possibile fare a meno

Siamo ormai a tutti gli effetti in un mondo digitalizzato, buona parte della vita di ognuno di noi si svolge al pc, al tablet, attaccati allo smartphone in rete. Se questo succede nella vita di tutti i giorni, ti lascio immaginare il grande cambiamento a livello professionale.

Ad oggi le aziende svolgono buona parte del loro lavoro con mezzi elettronici in particolare i computer, ecco per quale motivo è divenuto ad oggi indispensabile la presenza interna di un assistenza tecnico informatico.





Una figura professionale ormai indispensabile, e HSC lo sa bene, ecco perchè ha deciso di affiancare le aziende e offrire l’assistenza che da tempo cercavano. Per maggiori informazioni ti rimandiamo al sito www.hscsystem.it , che potrai visitare solo dopo aver letto questo nostro post.

Chi è l’assistente tecnico informatico

Quando si parla di assistente tecnico informatico ci si riferisce a una figura professionale di cui ad oggi nessuna azienda può fare a meno. Un soggetto formato per far fronte a tutte le problematiche che l’azienda potrebbe affrontare ogni singolo giorno, semplicemente per via della sua presenza in rete.

Ad oggi il tecnico informatico non è più colui che aggiusta un pc quando è rotto, ma si prende cura dell’identità digitale dell’azienda a 360 gradi. Aziende piccole e grandi hanno quella che si definisce impronta digitale, essa consiste in tutte le identità che la struttura ha sul web, si parla dunque dei domini, del sito aziendale, ma anche di email e di account social, oltre che ovviamente agli archivi in cui si conservano dati anche importanti.

Tutto ciò deve essere difeso dai possibili attacchi che dal web possono arrivare. Ognuno di noi sa bene che la fuga di informazioni e file danneggiati sono all’ordine del giorno online e per questo si ha bisogno di qualcuno pronto ad intervenire.

L’importanza di difendere l’impronta digitale

A questo punto ci sembra chiaro che ogni azienda ha la sua impronta digitale e non si parla solo delle grandi realtà, ma anche delle più piccole che sul web hanno imposto la loro presenza.

Ogni azienda ha un’email, un profilo social, un sito web e adesso anche un archivio per i documenti fiscali, per evitare qualsiasi forma di fuga di informazioni è indispensabile pensare alla protezione dell’impronta digitale dell’azienda.

Il semplice antivirus a cui tutti siamo abituati può non essere sufficiente, si ha il bisogno di un intervento che sia tempestivo ed efficace.

Quanto un danno all’impronta digitale può essere un problema

Con la digitalizzazione del lavoro le informazioni sensibili sia dell’azienda che dei suoi clienti viaggiano online e un danno al sistema può provocare una fuga di dati sensibili che provocano perdite all’azienda in 2 direzioni.

Innanzitutto perde di credibilità con i propri clienti, sia quelli di fiducia, che i possibili nuovi clienti che a lei si rivolgono. Questo vuole inevitabilmente dire una perdita economica non indifferente, che si traduce innanzitutto in una spesa per ristabilire l’equilibrio dei sistemi informatici dell’azienda e in una fuga di clienti che perdono la fiducia nei professionisti.

In tutto ciò si rivela indispensabile il ruolo dell’assistente tecnico informatico colui che vigila sulla sicurezza dei sistemi.

L’assistente tecnico informatico: il novello supereroe

In tale ottica l’assistente tecnico informatico diventa un vero e proprio supereroe. Sì, hai capito bene, un po’ il superman dell’azienda che deve essere in grado di agire istantaneamente nel momento in cui il comparto elettronico della struttura presenta qualsivoglia problematica.

Se fino a qualche anno fa ci si appoggiava a dei tecnici informatici esterni, ad oggi le aziende decidono di incorporare tale figura e quindi decidono di avere nei propri comparti l’assistente tecnico informatico, che sia in grado di vigilare sulla sicurezza dell’azienda e della sua presenza online.

Tutto questo sempre nell’ottica della digitalizzazione del lavoro che tenderà a spostare sempre più l’attività da un livello cartaceo a uno multimediale. L’assistente tecnico informatico non solo avrà il compito di controllare che tutto proceda secondo i piani, ma inoltre dovrà anche essere pronto ad intervenire nel caso in cui si venga a creare una falla nel sistema che dovrebbe essere pressapoco perfetto.

Solo lavorare in tale prospettiva assicura all’azienda il successo che cerca.