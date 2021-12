I migliori servizi per vendere auto incidentate

Quali sono le strade più dirette per vendere un’auto incidentata e quali gli interlocutori migliori ai quali affidarsi? Vendere vetture che siano state coinvolte in incidenti stradali e che per questo non hanno più un mercato è un cruccio che riguarda molti automobilisti, che solitamente tendono a valutare due distinte strade: procedere alla riparazione o rottamarla.

Una scelta da ponderare a fondo e che deve essere necessariamente basata su parametri economici oltre che di natura tecnica, con riferimento in particolare alla sicurezza del veicolo. Ma quando la riparazione ha costi eccessivi ma al contempo non si vuole pagare di tasca propria per rottamare (se si decide di prendere questa strada infatti, è necessario fare tutto in modo pulito recandosi presso un centro autorizzato che possa rilasciare un regolare certificato di demolizione), si può valutare una terza via: rivolgersi ad un servizio di compro auto incidentate con pagamento immediato.

I servizi di ritiro auto incidentate





Intermediari che da qualche tempo hanno incrementato il proprio giro di clienti e che offrono servizi piuttosto allettanti: vendere la propria vettura sinistrata e guadagnare qualcosa, piuttosto che spendere di tasca propria per riparazioni o rottamazione. Indubbiamente una proposta che attira, motivo per il quale questi servizi sono sempre più richiesti.

Sul mercato ci sono portali specializzati nel servizio come nel caso di https://www.ritiroautoincidentate.com/, uno dei primo ad aver offerto questo genere di compravendita e che opera seguendo un iter piuttosto sicuro: valutazione gratuita della vettura, proposta di acquisto non vincolante, chiusura immediata della trattativa se il cliente decide che la cifra è di suo gradimento.

A ciò si aggiunge poi tutta la parte successiva relativa all’affiancamento per portare a termine le pratiche burocratiche del passaggio di proprietà, aspetto da non tralasciare perché si deve sempre essere certi che l’auto che si va a vendere non abbia più nulla a che fare con noi, una volta chiusa la trattativa.

Quando conviene riparare un’auto incidentata?

Quando conviene riparare una vettura incidentata? Ovviamente ogni caso deve essere analizzato a parte, in linea generale si può affermare che una vettura sinistrata dovrebbe essere riparata quando vi sia una convenienza di base, ovvero quando i costi per la riparazione non siano eccessivi e non superino il valore stesso della vettura.

In altre parole conviene valutare un preventivo di riparazione auto quando i danni registrati sono di lieve entità, non eccessiva; il che non è poi così scontato visto che capita, spesso, di ritrovarsi tra le mani, a seguito di un incidente, una vettura con danni enormi tanto nelle parti meccaniche quanto in quelle della carrozzeria.