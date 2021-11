Torna ubriaco, cerca di uccidere i genitori con una motosega

All’1.30 di domenica, a Sonnino, i carabinieri del posto in collaborazione con i colleghi della Stazione di Prossedi e del Norm di Terracina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne residente in paese: è accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo essere rincasato in preda a un forte stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, al culmine di una lite sorta per futili motivi con i genitori l’uomo li ha maltrattati e minacciati di morte. Per poi afferrare la motosega, tentando di attivarla col chiaro intento di scagliarsi contro i congiunti.





Fortunatamente il 28enne è stato bloccato per tempo dai militari, intervenuti in maniera tempestiva e ai quali l’arrestato ha opposto un’energica resistenza. Non riuscendo comunque a evitare le manette.

Espletate le formalità di rito, i attesa del rito direttissimo l’uomo è stato ristretto nelle camere di sicurezza dell’Arma.