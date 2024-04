Blitz dei carabinieri: sequestrati 20 chili di cibo. Commerciante multato, denunciato e segnalato per droga

Sabato a Sonnino i carabinieri della Stazione locale, con il supporto dell’unità cinofila antidroga di Roma Galeria e personale del Nas di Latina, hanno dato corso a una perquisizione presso un esercizio commerciale il cui titolare è un 29enne residente in paese.

All’interno del locale i militari rinvenivano sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 0.19 e il personale del Nas a seguito del controllo ha contravvenzionato il titolare per “carenze nei requisiti igienico- sanitari” e sanzionato per “alimenti privi di tracciabilità”, elevando contravvenzioni per 3500 euro complessivi e sequestrando 20 chilogrammi di generi alimentari privi di tracciabilità.





Successivamente la perquisizione è stata estesa al domicilio del 29enne titolare, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo e dal peso di 0.91 grammi, circostanza che ha portato a segnarlo all’autorità prefettizia.

Il predetto, durante le operazioni, al fine di evitare la perquisizione presso la sua reale dimora aveva tra l’altro dichiarato agli operanti di abitare falsamente in un altro luogo, motivo per cui è stato anche denunciato.