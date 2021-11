Perchè installare la spa con idromassaggio a casa

Idromassaggio in casa

Oggi che la vita di ogni giorno rischia di diventare sempre più frenetica e stressante, tutti abbiamo bisogno di ricavare qualche momento di relax nelle nostre giornate.

Al giorno d’oggi non è una cosa impossibile e nemmeno difficile, possiamo infatti realizzare in una zona della nostra casa o del nostro giardino un’area benessere.





Potremmo realizzare una zona relax magari inserendo un idromassaggio in casa o una piccola spa in giardino.

Realizzare un angolo relax è quindi oggi più facile di quello che si pensi, e non è nemmeno troppo costoso.

Infatti nei tanti shop online del settore si trovano elementi e complementi di arredo di questo tipo, adatti per bagni di diverse dimensioni, oppure per gli spazi all’aperto, e con varie fasce di prezzo, accessibili a tutti.

Quindi anche chi ha un bagno standard non deve rinunciare a tali articoli, che erano un tempo appannaggio solo di chi era benestante oppure prodotti riservati ai centri benessere e agli alberghi.

Possiamo installare la spa con idromassaggio a casa, magari nel nostro bagno, che diventa così in poche e semplici mosse una vera piccola area spa, senza dover recarsi per forza in un centro benessere e spendere soldi per il biglietto e il viaggio.

Se abbiamo abbastanza spazio potremo anche inserire nel nostro bagno una sauna o bagno turco, che migliorano la nostra area benessere, apportando benefici anche alla nostra salute.

Installando in ogni caso una vasca idromassaggio in casa avremmo a disposizione il benessere ogni qual volta lo desideriamo.

Una piccola spa in giardino

Chi ha la fortuna di possedere un ampio terrazzo o un giardino, può anche installare una mini piscina idromassaggio e creare quindi la sua piccola spa in giardino.

Grazie alla grande esperienza di aziende del settore, che realizzano mini piscine, possiamo trovare una grande scelta di modelli.

Quindi in base alle dimensioni del nostro spazio esterno possiamo trovare una mini piscina che si adatti maggiormente alle nostre esigenze e installare la spa con idromassaggio a casa.

Sul mercato vi sono infatti mini piscine a due o tre posti, fino a quelle a 6 o 8 o anche 10 posti.

Potremo poi personalizzare le funzioni e gli accessori. Se amiamo la cromoterapia possiamo inserire questa funzionalità e usufruire del benessere dei colori.

Lo stesso per altre funzioni come aromaterapia, musica, o ancora il nuoto controcorrente, per allenarci direttamente a casa nostra.

Dipende tutto dal nostro budget disponibile e dalle caratteristiche che vogliamo per la nostra mini piscina.

I permessi per una spa in casa

Chi vuole inserire a casa una mini piscina con idromassaggio si deve informare circa la richiesta di permessi particolari per una spa in casa al proprio comune di residenza, dato che installare la spa con idromassaggio a casa richiede spesso l’intervento, eseguito da personale specializzato, per la manutenzione e sostituzione delle tubature e degli impianti oltre alla modifica del collegamento elettrico.

Espletate le richieste formali e burocratiche, e una volta ottenuti i permessi necessari, potremo quindi senza problemi acquistare la nostra mini piscina free standing o a incasso più adatta a noi e tanti altri accessori per il benessere.

Le vasche idromassaggio oggi offrono tantissime funzioni moderne e innovative, come l’autopulizia del filtro, il ricircolo dell’acqua, che avvengono in modo automatico senza che ce ne occupiamo noi perdendo del tempo.

Inoltre grazie ad un comodo display digitale con telecomando incluso, potremo anche da distante regolare la temperatura dell’acqua, le velocità e intensità del massaggio e la direzione delle bocchette dell’idromassaggio, e azionare da remoto, se li abbiamo, altri optional come cromoterapia, aromaterapia, ozonoterapia e tanto altro ancora, per un benessere davvero a portata di mano.