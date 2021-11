Come smaltire correttamente i vecchi consumabili

In ogni ufficio o casa privata vi è una stampante: se anche tu ne possiedi una e sei il responsabile dell’acquisto dei consumabili, saprai bene che esistono delle regole per lo smaltimento corretto.

La normativa sullo smaltimento dei consumabili

I toner e le cartucce della stampante possono rappresentare un problema se smaltiti in maniera errata, giacché l’eliminazione scorretta porta a delle ammende davvero molto salate. Difatti, le cartucce per stampanti a gesto d’inchiostro e il toner non andrebbero mai buttati all’interno del classico cestino dei rifiuti, proprio perché sono considerati dei rifiuti speciali e non ordinari. Proprio per questo vi è una procedura specifica per poter eliminare i vecchi consumabili della stampante. Il decreto legge numero 152/2006 fa riferimento alla procedura di smaltimento, gestione e classificazione del rifiuto. Tutte le imprese in possesso di partita Iva hanno la responsabilità di preoccuparsi dei consumabili (e di tutti i rifiuti speciali) e della corretta eliminazione di essi. In base al tipo di materiale, difatti, si può avere a che fare con un rifiuto pericoloso o no, poiché alcune polveri presenti all’interno di un toner o di una cartuccia possono risultare dannosi per l’ambiente e pure per la salute dell’essere umano. Ad ogni modo, il primo passo da compiere è di controllare sulla confezione del produttore se sono presenti dei materiali pericolosi all’interno dell’oggetto, così da poter catalogare il rifiuto correttamente tramite il catalogo europeo dei rifiuti.





Le cartucce e toner sono rifiuti speciali

Entrando nel dettaglio dei consumabili delle stampanti, possiamo dirti che si tratta solitamente di un rifiuto da ufficio non pericoloso. Il toner della stampante laser e le cartucce della stampante ink-jet dovranno essere gettati negli eco-box che si possono trovare nei negozi che vendono prodotti per l’ufficio – nel caso in cui fossi un privato – oppure dovranno essere semplicemente raccolti in azienda. I contenitori ecologici, poi, dovranno essere svuotati entro 12 mesi al massimo: in questo senso, ti basterà contattare un’azienda qualificata nello smaltimento dei consumabili così da poter esser certo di compiere ogni singola fase dello smaltimento nel modo giusto. L’azienda che ha prodotto il rifiuto, inoltre, dovrà anche preoccuparsi della registrazione nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e l’utilizzo di un trasportatore qualificato per l’eliminazione dei consumabili. Il trasportatore dei rifiuti autorizzato, a sua volta, dovrà poi occuparsi della compilazione del formulario per la registrazione dell’operazione. Successivamente, l’azienda che genera toner o cartucce vecchie avrà l’incarico di compilare il modello unico di dichiarazione ambientale. In questo modo, si svolgerà tutto nel modo corretto!

Le soluzioni migliori per eliminare i tuoi rifiuti dell’ufficio

Come avrai ben capito, smaltire un toner o delle cartucce a colore della stampante non è proprio un gioco da ragazzi, soprattutto se sei un’azienda. Non potrai limitarti ad aprire il bidone della raccolta differenziata e gettarlo in uno dei cestini!

Un privato, invece, ha la vita più facile poiché può recarsi direttamente dal negoziante e consegnare il prodotto vecchio al momento dell’acquisto, effettuando una sorta di cambio. Non dimenticare, però, che esistono dei servizi online che consentono proprio di recuperare e smaltire toner e cartucce nel modo giusto e facile. Tutelando l’ambiente e liberandoti dei vecchi consumabili seguendo la giusta procedura, sarai certo di non incorrere in nessuna multa. D’altronde, il contatto con un’azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali ti permetterà di liberarti di quelle responsabilità civili e penali in modo semplice e veloce. Ti basterà semplicemente compilare un modulo e poi ti potrai dire soddisfatto. Ora che conosci meglio la procedura per eliminare nel modo giusto i vecchi consumabili della stampante, sei pronto per metterti al lavoro e stampare tutti i documenti di cui hai realmente bisogno.