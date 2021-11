Incidente sull’Appia tra auto e furgone: muore un’anziana

Ancora sangue, sulle strade della provincia di Latina. L’ultimo incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, all’altezza del chilometro 79 dell’Appia, nel territorio di Pontinia: ha perso la vita una 87enne.

L’anziana viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con un furgone. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.





Trasferiti in ospedale gli altri due occupanti della macchina, un uomo e una donna, e il conducente del furgone.

A margine dell’accaduto, la statale è stata interdetta in via temporanea alla circolazione su entrambi i sensi di marcia, con i mezzi in transito deviati lungo una delle Migliare.