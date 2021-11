Valuxxo il marchio con le x, un messaggio importante e prodotti eccellenti

La qualità dei prodotti per la bellezza quotidiana non deve essere mai sottovalutata. Per prendersi cura della propria bella infatti, vi è l’obbligo di guardare con cura quali sono le formulazioni che compongono sieri, creme, lozioni emollienti, idratanti e liftanti. Anche il fatto che la composizione dei prodotti sia al 100% naturale, è essenziale per la buona riuscita della cura del proprio corpo. Per riuscire a scegliere in maniera corretta i prodotti da utilizzare per la bellezza di ogni giorno, l’uomo deve concentrarsi a verificare tutti gli ingredienti presenti al loro interno. Prima perciò di comprare un prodotto per la cura della tua pelle, scopri di più andando a leggere l’INCI e valutando nel dettaglio come viene realizzato il prodotto. Tra i marchi migliori in commercio vi è quello Valuxxo che riesce a garantire dei risultati strabilianti in assoluta sicurezza e sostenibilità.

La mission del marchio Valuxxo

Il marchio Valuxxo è da sempre sinonimo di qualità. Riesce a prendersi cura della pelle degli uomini da molti anni, garantendo prodotti formulati apposta per la sua epidermide. Gli uomini che vogliono mettere in campo uno skincare quotidiano realmente valido non possono rinunciare alle creme e lozioni di questo marchio. Ogni prodotto, viene creato, progettato e poi autorizzato sul mercato facendo attenzione ai criteri di sostenibilità e cruelty free. Questi sono due principi importantissimi sia per la buona riuscita della cura quotidiana di bellezza, ma anche perché, grazie a questo marchio si riesce a tutelare l’ambiente e al contempo, prendersi cura della pelle dell’uomo.





Le caratteristiche dei prodotti Veluxxo

Il marchio Valuxxo produce diversi tipi di prodotti per la cura della pelle dell’uomo. Innanzitutto, vi è l’acqua detergente e purificante. Parliamo di un detergente viso, che all’interno, non presenta alcun tipo di sostanza chimica. È realizzata con ingredienti naturali come l’olio di semi di canapa, l’estratto di alghe, l’aloe vera, la vitamina E e l’olio di rosa canina. Il risultato è che nell’utilizzo quotidiano si noterà fin da subito una pelle liscia, purificata e idratata. Realizzata sempre secondo i criteri della coltivazione biologica, è completamente green. Questo prodotto idrata la pelle in profondità. Essenziale da utilizzare al mattino e alla sera per una routine di bellezza che porti a dei risultati strabilianti. Grazie all’utilizzo di tale specifica acqua detergente purificante, la pelle apparirà più pulita e purificata in profondità.

I prodotti anti età del marchio Valuxxo

Tra gli altri prodotti qualitativamente eccellenti del marchio Valuxxo, vi sono quelli antietà. Innanzitutto, la crema contorno occhi. Parliamo di una lozione specializzata a prendersi cura di questa parte delicata del viso. La crema per il contorno occhi protegge, nutra e migliora la condizione della pelle. L’effetto anti età è assicurato! Rende la pelle intorno agli occhi, da sempre più delicata e sottile, luminosa, forte, pulita, idratata e tonica. Grazie alla composizione fatta con acidi grassi essenziali come Omega 6, GLA e Omega 3, nonché vitamine, come E in particolare. Questa sostanza, insieme a altri oli naturali, farà scomparire le zampe di gallina. Poi, previene la formazione di occhiaie. Allo stesso modo, la crema viso lift nutriente agisce per combattere e contrastare i segni del tempo. Parliamo di una crema formulata con ingredienti completamente naturali che riescono a garantire una maggiore elasticità e tonicità, stimolando la produzione del collagene. A rendere speciali questi prodotti è anche il rivoluzionario ingrediente “emulium mellifera“. Grazie alla sua composizione e a questo particolare elemento, infatti il prodotto sarà ideale per ogni tipo di pelle, per ogni ambiente e ogni clima, così che la pelle possa essere nutrita in profondità.

Perché usare i prodotti Veluxxo

Nella scelta dei migliori prodotti per lo skin care quotidiano, quelli del marchio Veluxxo sono consigliati per una serie di motivi. Innanzitutto, vi è da dire che sono sostenibili e naturali. Sono tutti privi di oli minerali, parabeni, petrolato o siliconi. Non hanno profumi sintetici, né coloranti. Per questo motivo, grazie anche ad una lavorazione fatta con metodi all’avanguardia, rispettosi dell’ambiente naturale e cruelty-free, la soluzione diventa nutriente, protettiva, senza rischi di controindicazioni per alcun tipo di pelle, anche le più sensibili. Giorno dopo giorno, i prodotti daranno risultati sorprendenti e fin da subito, si noteranno dei miglioramenti strabilianti. La cosa importante è essere sempre costanti nell’utilizzo.