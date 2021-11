Convegno degli infermieri del Lazio a Fossanova: “Rilanciare la sanità territoriale”

Si è svolta lo scorso sabato, 30 ottobre, nella suggestiva cornice della sala “Infermeria dei Conversi” presso l’Abbazia di Fossanova, la tappa per il Lazio del Congresso Nazionale Itinerante della Fnopi (la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche).

La modalità itinerante del congresso ha fatto sì che si realizzasse un viaggio attraverso tante province italiane legato dal filo conduttore delle eccellenze infermieristiche nei vari territori a testimonianza della grande professionalità degli infermieri italiani.





Si è tenuto quindi un’interessante incontro di riflessioni e progettualità condivise, volte a rispondere ai crescenti bisogni di salute dei cittadini organizzata dalla Federazione nazionale degli infermieri in collaborazione con tutti gli ordini degli infermieri del Lazio.

Tante le personalità intervenute: sindaci del territorio, presidente della provincia di Latina, rappresentanti politici regionali, nazionali ed europei, la struttura commissariale per la campagna vaccinale, autorità accademiche dell’Università La Sapienza, Direttori Generali delle Asl romane e di Frosinone, dirigenti delle professioni infermieristiche di diverse Asl regionali.

L’ordine di Latina, in quanto ospitante, ha aperto i lavori congressuali con il saluto istituzionale della Presidente Annunziata Piccaro che, a nome di tutti i componenti dell’Ordine di Latina, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento ed ha rivolto un ringraziamento al Comitato Centrale della Fnopi ed alla Presidente Barbara Mangiacavalli, per aver permesso alla nostra provincia di ospitare un evento di rilevanza nazionale nel quale sono stati affrontati i temi del rilancio dell’assistenza territoriale come ben esplicitato nel PNRR per disegnare una nuova Sanità che sia sempre più aderente ai bisogni di salute dei cittadini, ancor più dopo questa terribile pandemia che abbiamo e stiamo ancora affrontando.

Durante l’evento sono stati premiati i progetti infermieristici selezionati per la Regione Lazio provenienti da Asl Roma 6, Asl Roma 4, Asl Frosinone, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e per Latina il progetto inerente le cure palliative dell’Hospice San Marco.