Migliore connessione internet per lavorare a casa: come scegliere

Negli ultimi tempi, il lavoro è diventato ancora più “smart”. I motivi sono molteplici, si pensi ad esempio allo sviluppo continuo ed incontrastato della tecnologia oppure alle restrizioni derivanti dal Covid-19. Per via della pandemia da coronavirus, infatti, le persone hanno iniziato a svolgere da casa anche lavori che prima svolgevano in ufficio. Proprio per questo, è cresciuta anche l’esigenza di avere una connessione in grado di sostenere in modo veloce il lavoro (o lo studio) di una o più persone all’interno della stessa casa o del medesimo ufficio. Ciò significa dover trovare la migliore offerta internet sul mercato, capace di rispondere ad esigenze diverse rispetto a quelle di semplice intrattenimento (guardare video, connettere la smart tv, utilizzare i social media e app). In poche parole, oggi è quasi impossibile non avere una connessione veloce e stabile a casa.

Connessione fissa o mobile?

La maggior parte delle compagnie internet ha adeguato le proprie offerte internet casa per garantire connessioni più potenti, ottimizzate per il lavoro e la didattica a distanza, ed integrando anche configurazioni appositamente studiate per consentire di lavorare o studiare al meglio. La linea fissa, rispetto a quella mobile, garantisce un segnale stabile, il che è sicuramente un’ottima notizia per chi ha la necessità di connettersi a Internet per ore e ore ogni giorno. Inoltre, il Wi-Fi casalingo è meno sensibile a eventuali cadute di connessione oppure alla bassa qualità del segnale. La seconda soluzione è quella di optare per la linea mobile. Sicuramente è meno stabile e precisa, ma non bisogna sottovalutare anche i vantaggi. Essa, infatti, è in genere meno costosa della linea fissa. In più, in caso di necessità di lavorare fuori casa, è possibile trasportarla con semplicità.





In questo caso ci sono due opzioni: utilizzare l’hotspot dello smartphone oppure acquistare un modem portatile, che funziona tramite sim e permette di connettere diversi dispositivi ovunque. Quindi, in conclusione, per poter fare la scelta migliore occorre prendere in considerazione le proprie necessità, se si ha bisogno di una connessione veloce e super stabile è consigliabile optare per quella fissa. A questo punto però sorge un altro quesito, ovvero a quale compagnia rivolgersi. Nel mercato esistono diversi operatori, ad esempio se si ha bisogno di una connessione super veloce, è possibile dare un’occhiata alle offerte fibra su fastweb.it e scegliere quella maggiormente in linea con il proprio budget e le proprie necessità.

Adsl o fibra?

Nel caso si optasse per una connessione fissa, occorre prendere in considerazione anche un ulteriore aspetto, altrettanto importante, che consiste nella scelta tra fibra oppure ADSL. Anche in questo caso, la scelta non è priva di conseguenze da un punto di vista concreto. In genere, se il lavoro svolto richiede semplicemente l’utilizzo di strumenti come il pacchetto office o le mail, una connessione ADSL potrebbe essere sufficiente. Tuttavia, se bisogna inviare file di grandi dimensioni, oppure effettuare videochiamate e videoconferenze con un elevato numero di partecipanti, è preferibile optare per una soluzione diversa, ovvero per la connessione ad Internet tramite fibra. Stessa cosa se a connettersi sono diverse persone in casa. Si può attivare un’offerta fibra FTTC oppure FTTH. Il primo acronimo vuol dire Fiber to the cabinet, cioè fibra fino all’armadietto in strada, ed indica una connessione che raggiunge 100 MB al secondo in download e 10 MB al secondo in upload. Tuttavia, se l’armadietto in questione ha troppi utenti collegati, è meglio indirizzarsi verso la connessione con la fibra FTTH, che prevede una connessione collegata direttamente al modem di casa. Attualmente, questa è la connessione più potente, che richiede, però, un modem altrettanto potente per gestirla nel miglior modo possibile.