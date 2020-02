Litorale e Sviluppo Fondano giubila per il nome di Maschietto candidato sindaco

Il movimento politico Litorale e Sviluppo Fondano esprime tutta la sua gratitudine verso l’attuale maggioranza politica di Centrodestra per aver voluto, in modo unanime, designare nella persona dello storico leader dottor Beniamino Maschietto il candidato alla carica di sindaco della città di Fondi. Proprio come il motto “Coerenti e Presenti” la compagine Litorale e Sviluppo Fondano è presente da oltre 25 anni, raggiunti nello scorso novembre, all’interno dell’Amministrazione di centrodestra al governo della città.

Una storia iniziata nel lontano 1994, quando il movimento fu determinante per la nascita della prima amministrazione del compianto sindaco Onoratino Orticello.

Beniamino Maschietto

Da allora diversi sono i rappresentanti che hanno preso parte in qualità di consiglieri o assessori alle varie maggioranze politiche, ad iniziare dai compianti Bruno Semenzato e Alessandro Mattei, per arrivare allo stesso Beniamino Maschietto, Rosario Talocco, Giulio Cesare di Manno, Paolo Capotosto e Franco Carnevale.

La natura civica del movimento non può prescindere però da tutti coloro che ne hanno animato l’attività nel corso degli anni, e sono davvero tanti.

Litorale e Sviluppo Fondano se nato come Litorale Fondano tradendo la sua forte connotazione territoriale, ha saputo nel tempo allargare il proprio progetto politico verso uno sviluppo socio-economico che non può che abbracciare l’intera città di Fondi nei suoi settori nevralgici, ad iniziare dal comparto agroalimentare ed insistendo su quello turistico, che può contare sulle enormi bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche su un centro cittadino che trasuda secoli di storia e cultura da ogni angolo.

Gli attuali rappresentanti del movimento, prendendo ulteriore slancio dalla candidatura di Beniamino Maschietto, credono fortemente nell’attualità dei valori e delle visioni che ne determinarono la nascita, sicuri che lo spessore della persona, l’esperienza, e l’empatia del gruppo saranno valore aggiunto per l’intera maggioranza politica che si porrà alla guida della città.