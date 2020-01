Gaeta batte Merano 31-28 e tira un sospiro di sollievo

Una vittoria che dà morale, ma ancor più due punti che fanno risalire in classifica la MFood Carburex Gaeta, proprio ai danni del Trieste che perdendo a Fasano, scivola nuovamente penultima in classifica. Posizione che i friulani erano riusciti a lasciare la scorsa settimana proprio battendo gli atleti del Golfo.

Il Gaeta vince per 31-28, convincendo contro la compagine del Merano, che è riuscita a rimanere agganciata al match praticamente fino alla fine.

Nella prima frazione si è notato un maggiore equilibrio in campo sul piano del punteggio, permettendo ai giocatori di casa di chiudere sul +3. Nella ripresa il margine di punteggio tra le due squadre in campo è aumentato toccando anche il massimo vantaggio di +5, per poi riscendere al definitivo 31-28 che comunque vale un bel successo ai biancorossi, che la prossima settimana sono chiamati alla difficilissima trasferta con il Cassano Magnago, attualmente quarta forza virtuale dell’A1.