Pallamano A1, sconfitta a Trieste per il Gaeta nella prima di ritorno

Non inizia al meglio il girone di ritorno per la pallamano pontina. La MFood Carburex Gaeta, impegnata nel campionato di A1 maschile di handball nazionale, ieri, è caduta sul temuto parquet di Trieste.

I biancorossi, che all’andata avevano avuto la meglio sui giocatori friulani, all’esordio in casa, nel match di sabato pomeriggio hanno perso 30-22.

Una vittoria importante per il Trieste, che si scrolla di dosso quell’antipatica penultima piazza in campionato (che significa zona retrocessione), scavalcando proprio le due compagini pontine di Gaeta e Fondi appaiate a 6 lunghezze, solo due più in alto del fanalino di coda Metelli Cologne.