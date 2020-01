Bombardamento del centro storico di Lenola, il ricordo

Oggi il 76° anniversario del bombardamento del centro storico di Lenola, avvenuto il 23 gennaio 1944, in concomitanza con lo sbarco degli alleati ad Anzio e che causò 58 vittime e numerosi feriti.

Per non dimenticare il tributo di sangue che anche Lenola ha pagato per l’odierna libertà, l’Amministrazione Comunale, alle ore 10.15, ora in cui ebbe inizio il bombardamento, deporrà un mazzo di fiori presso la targa posta a ricordo in corso Garibaldi, piazzale Ubaldo Boccia.

I cittadini che vorranno simbolicamente contribuire a commemorare l’evento, potranno, anche in momenti successivi della giornata, lasciare un fiore quale segno di solidarietà verso coloro che in quel tragico evento persero il dono più prezioso: la vita.