Lunedì pomeriggio, a Sezze, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si era allontanato dall’abitazione statuita senza alcun giustificato motivo.

In attesa della celebrazione del rito direttissimo, l’arrestato è stato ristretto di nuovo ai domiciliari.