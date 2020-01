Una befana da record per Priverno, arriva la ludoteca e il raduno di “scope”

Siamo giunti quasi alla fine di questa nostra avventura; un viaggio nel Natale che ha reso questo paese centro di un incessante pellegrinaggio di idee e manifestazioni.

È il 6 gennaio siamo pronti per festeggiare insieme la Befana, ma non una semplice befana di quelle con il naso grosso e un manico di scopa. Bensì una befana al cubo, originale e dalle mille sfaccettature che il 6 gennaio alla comunità di Priverno regalerà un gradevolissimo dono: l’inaugurazione della Ludoteca “Lucignolo”.

Una ludoteca con precise funzioni culturali, sociali e pedagogiche, posizionata nella palazzina di Piazzale Metabo, nell’ex scuola dell’infanzia. Il luogo ideale per i bambini, un incantevole ambiente dove respirare aria pulita di educazione e creatività. La ludoteca sarà intitolata a Lucignolo, famoso personaggio di Collodi. Lucignolo, l’amico di Pinocchio che voleva giocare e vivere nel Paese dei Balocchi non doveva per questo essere punito e trasformato in asinello, ma può rappresentare la richiesta dei bambini ad avere diritto a esprimersi attraverso il gioco, libero da ogni interesse, finalità utilitarista e voler richiedere un rapporto diverso con gli adulti fatto non solo di rimproveri e punizioni ma che diano spazio alla loro necessità di conoscere, di scaricare le tensioni, di esplorare e di socializzare.

Lunedì 6 gennaio un colorato programma che prenderà il via alle ore 15,15 con il bizzarro raduno delle befane in bicicletta, a cura di Pisolo Bike. Saranno più di 50 le befane che svetteranno su due ruote tra vicoli e strade del paese regalando dolcezza e allegria. Alle ore 15,30 start, inizia la caccia al regalo: Una caccia al tesoro itinerante guidata dagli allegri musicisti Briganti dell’Appia che tra stornelli e indovinelli ci accompagneranno nel magico mondo dei Balocchi.

Alle ore 16,00 l’atteso taglio del nastro per l’inaugurazione della Ludoteca Comunale “Lucignolo”, Piazzale Metabo a cura dell’Amministrazione Comunale.