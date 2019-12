Auto investe pedone: l’incidente a Sabaudia

Incidente stradale, venerdì pomeriggio, a Sabaudia. Si è registrato intorno alle 17 lungo via Carlo Alberto, all’altezza dello svincolo con via Duca della Vittoria, vedendo un pedone investito da un’utilitaria.

A rimanere ferito dopo essere stato travolto per cause in corso di accertamento formale, un ragazzo originario di Sezze, successivamente trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari del 118, si sono portati gli agenti della polizia locale.