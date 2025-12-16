Incidente mortale sull’Appia: muore una 36enne di Latina

Nuovo grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla statale Appia, in provincia di Latina. Poco dopo le 18, uno scontro tra due veicoli ha avuto conseguenze fatali per Vanessa Sferragatta, 36 anni, residente nel capoluogo, madre di due bambini.

La vittima viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon diretta verso sud quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato l’impatto con un’Audi Q3 proveniente da una strada laterale. L’urto è stato particolarmente violento. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche.





Soccorsa dal personale del 118, la 36enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è deceduta poco dopo l’arrivo, nonostante i tentativi dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Il conducente dell’altro veicolo ora rischia di dover rispondere del reato di omicidio stradale.