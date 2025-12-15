Priverno, nuovi controlli dei carabinieri: identificate decine di persone

Nella nottata di sabato, nell’ambito delle attività volte alla prevenzione della criminalità comune, i carabinieri della Compagnia di Terracina hanno eseguito un servizio straordinario a Priverno.

Finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, nonché al controllo della circolazione stradale, l’attività ha portato complessivamente al controllo di 31 autoveicoli, all’identificazione di 63 persone – di cui sette già note alle forze dell’ordine – e ad accertamenti presso 17 attività commerciali. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate sanzioni amministrative per circa 300 euro.



