Mucca a spasso sulla Flacca, incidente con auto e furgone

Le strade della provincia di Latina continuano ad essere invase dagli animali, con tutti i rischi del caso. E non solo animali selvatici, come il cinghiale coinvolto nei giorni scorsi in un frontale contro un suv sull’Appia.

Nella tarda serata di sabato i carabinieri della Tenenza di Fondi sono intervenuti lungo la Flacca, nel territorio di Sperlonga, a seguito di un incidente stradale in cui a causa di una mucca erano rimasti coinvolti due veicoli.





Dalla ricostruzione preliminarmente eseguita dai militari dell’Arma è emerso che il bovino, sbucato improvvisamente dalla vegetazione, è stato prima investito dal conducente di un’autovettura che stava percorrendo l’ex statale in direzione Sperlonga. Nonostante l’urto, l’animale ha comunque proseguito a camminare ed è stato successivamente colpito da un furgone che stava sopraggiungendo dal senso di marcia opposto.

A dispetto del doppio incidente, la mucca è sopravvissuta ed è stata recuperata dal proprietario. A margine è intervenuto personale del Nucleo carabinieri forestali di Terracina, che sta svolgendo i necessari accertamenti in ordine alla custodia dell’animale.