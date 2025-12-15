Droga, l’operazione antimafia “Polo Ovest” tocca anche la provincia di Latina: un arresto a Fondi

Alle prime ore dell’alba di lunedì, con il supporto delle Stazioni competenti per territorio e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno dato esecuzione a 21 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Tutto nell’ambito dell’operazione denominata “Polo Ovest”, una complessa indagine su due distinti gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti, operativi in Sardegna e con proiezioni sulla penisola.

I provvedimenti riguardano dieci custodie cautelari in carcere, sei arresti domiciliari e cinque obblighi di dimora, e sono stati eseguiti nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Novara e Latina. In terra pontina è indagato un 55enne di Fondi, Marco Di Meola, raggiunto dalla misura restrittiva dei domiciliari.





“L’attività investigativa, avviata nel 2019, ha consentito di documentare un articolato sistema criminale impegnato nella produzione, importazione e distribuzione di cocaina e marijuana su larga scala”, ricostruisce il Comando provinciale dell’Arma di Sassari.

Le indagini – condotte mediante intercettazioni, pedinamenti, sequestri mirati, accertamenti patrimoniali e acquisizioni di chat tramite rogatoria internazionale ed Europol – hanno delineato due associazioni per delinquere autonome ma funzionalmente interconnesse. “La prima rete, composta da undici persone, avrebbe gestito l’approvvigionamento della cocaina dalla penisola, tramite contatti stabili con altre associazioni criminali operanti in diverse regioni italiane”, spiegano gli inquirenti. “La seconda, costituita da cinque individui, si sarebbe dedicata alla produzione e movimentazione di ingenti quantitativi di marijuana in Sardegna”.

“Le evidenze raccolte indicano che parte della marijuana veniva sistematicamente ceduta alla prima associazione quale merce di scambio per finanziare l’acquisto di cocaina, con un rapporto stimato in circa 50 chilogrammi di marijuana per un chilogrammo di cocaina. Complessivamente sono stati documentati oltre 200 chili di cocaina e oltre 450 chili di marijuana movimentati, con un volume economico stimato di circa 3 milioni di euro”.

“Olbia è emersa come snodo logistico strategico, luogo di custodia, smistamento e gestione delle trattative, in ragione della presenza di più affiliati con collegamenti diretti con i fornitori. L’operazione di oggi rappresenta un ulteriore impegno dell’Arma nel contrasto alle organizzazioni criminali che minano la sicurezza del territorio”.