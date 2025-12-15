Controlli a Formia, sequestrata anche cannabis light in un esercizio commerciale

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha coordinato servizi straordinari di controllo del territorio ad “alto impatto”, svolti congiuntamente al personale della guardia di finanza, della polizia locale e della polizia provinciale, finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni dei furti in appartamento nel comune di Formia. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle aree interessate dalla cosiddetta movida, con specifici servizi mirati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività, due soggetti sono stati identificati e trovati in possesso di sostanza stupefacente di modica quantità, per poi essere segnalati all’autorità amministrativa per detenzione di droga per uso personale. Un ulteriore soggetto, classe 1993, cittadino italiano, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio.





Nell’ambito dei controlli, i poliziotti del Commissariato di Formia hanno inoltre effettuato un accertamento presso un esercizio commerciale dedito alla vendita della cosiddetta cannabis light. Alla luce delle recenti disposizioni normative in materia, è stato eseguito il sequestro di circa 300 grammi di infiorescenze, la cui commercializzazione risulta attualmente illecita.

Complessivamente, nel corso dei servizi di controllo del territorio sono state identificate 60 persone e controllati 46 veicoli. “I servizi straordinari – anticipa la Questura di Latina – proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno ulteriormente intensificati in occasione delle imminenti festività natalizie, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza alla cittadinanza”.