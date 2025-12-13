Sanitari aggrediti all’ospedale di Formia, arrestato un uomo di Gaeta

Un infermiere e un operatore socio-sanitario in servizio all’ospedale di Formia sono stati picchiati mentre lavoravano. Un episodio accaduto nella mattinata di venerdì al pronto soccorso del Dono Svizzero, quando secondo le ricostruzioni un 30enne originario di Gaeta ha colpito i sanitari con testate e calci. Ad innescare la furia dell’uomo, a quanto pare, la prolungata attesa della madre. A margine dell’aggressione, è stato arrestato dai carabinieri.

Intanto sulla vicenda intervengono l’Asl di Latina e l’Ugl Salute. L’Azienda sanitaria pontina “esprime piena solidarietà ai due infermieri aggrediti mentre svolgevano la loro attività professionale” e “condanna con fermezza l’accaduto, così come ogni forma di violenza, fisica o verbale, nei confronti degli operatori sanitari”.





“Si tratta – prosegue l’Asl – di un episodio grave e inaccettabile che non colpisce soltanto i professionisti direttamente coinvolti, ma l’intera comunità sanitaria, quotidianamente impegnata a garantire assistenza e cure ai cittadini, spesso in contesti di elevata complessità ed emergenza. Tali comportamenti, incivili e intollerabili, non trovano alcuna giustificazione e compromettono il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni sanitarie”.

L’Azienda ribadisce “il proprio impegno nella tutela della sicurezza del personale e informa che le misure di prevenzione contro le aggressioni sono state ulteriormente rafforzate, affinché l’attività assistenziale possa svolgersi in un contesto sicuro e rispettoso”. Ai due infermieri, conclude l’Asl, “va la piena vicinanza umana e professionale di tutta l’organizzazione, con l’augurio di una pronta e completa ripresa. La tutela degli operatori sanitari è un dovere collettivo”.

Anche l’Ugl Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione. “Siamo di fronte all’ennesimo episodio inaccettabile di violenza ai danni di chi ogni giorno garantisce assistenza e cure ai cittadini, spesso in condizioni di forte stress e carenza di personale”, dichiarano il segretario regionale Fabrizio Fabbri e il segretario provinciale Fabiola Del Gais. “Non è più tollerabile che i luoghi di cura si trasformino in scenari di aggressioni. Occorre intervenire con urgenza aumentando i livelli di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, in particolare nei pronto soccorso, attraverso la presenza costante di personale di vigilanza, sistemi di controllo efficaci come la videosorveglianza e un rafforzamento delle misure di prevenzione”.

Ugl Salute ribadisce inoltre “la necessità di tutele concrete per gli operatori sanitari, chiedendo l’applicazione rigorosa delle norme esistenti e l’adozione di ulteriori provvedimenti che garantiscano la piena incolumità di infermieri, medici e personale di supporto”. Concludono Fabbri e Del Gais: “La sicurezza degli operatori è una priorità non rinviabile: senza sicurezza non può esserci assistenza di qualità”.