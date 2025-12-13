Litiga brandendo una mazza da baseball, poi prende a calci e pugni i poliziotti

Nella mattinata di venerdì, a Latina, la polizia è intervenuta in una via adiacente le autolinee a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico per le emergenze 112 relativa ad un’animata lite, in cui uno dei partecipanti brandiva una mazza da baseball.

All’arrivo dei poliziotti della volante un giovane straniero, effettivamente munito di una mazza da baseball, si è dato alla fuga, ma dopo pochi metri è stato subito bloccato, anche se con non poca difficoltà, stante il suo stato di forte agitazione.





È stato accertato che lo stesso, visibilmente alterato, aveva discusso senza motivo con il titolare di un esercizio commerciale e alcuni passanti, allarmati dal fatto che lo stesso faceva roteare la mazza da baseball in maniera minacciosa, avevano quindi richiesto l’intervento degli agenti.

Successivamente, all’interno degli uffici della polizia, l’uomo ha continuato con il suo comportamento violento, aggredendo gli operanti con calci e pugni.

“Alla luce delle condotte descritte – rende noto la Questura – l’uomo è stato denunciato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per il possesso di oggetti atti ad offendere”.