Immigrazione irregolare, nuova stretta a Terracina: espulsioni e sanzioni

Nei giorni scorsi a Terracina, con il supporto dell’Asl di Latina, i carabinieri della Compagnia cittadina hanno eseguito diversi servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati all’incremento dell’azione di rimpatrio di cittadini stranieri irregolarmente giunti sul territorio nazionale.

All’esito dei servizi svolti in diverse località del predetto Comune, in particolare nel quartiere Le Capanne e nella frazione di Borgo Hermada, sono stati complessivamente identificati 140 cittadini stranieri di nazionalità indiana, marocchina, algerina e bangladese.





Sei di essi sono risultati irregolari in Italia, tutti sottoposti a provvedimento di espulsione: un indiano è stato condotto presso il Centro di Permanenza Temporanea di Ponte Galeria, in attesa di essere rimpatriato, mentre ad ulteriori tre indiani, un algerino e un marocchino è stato notificato il predetto provvedimento di espulsione, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni.

In tale contesto sono state complessivamente controllate 25 abitazioni, le cui condizioni sono al vaglio dell’Asl, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari. Si è proceduto inoltre ad elevare 25 sanzioni amministrative da mille euro l’una nei confronti dei proprietari delle unità abitative controllate, per la mancata comunicazione di cessione del fabbricato.