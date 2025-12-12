Minturno, condannato per minacce e detenzione di armi: 63enne ai domiciliari

Nella mattinata di giovedì i carabinieri della Stazione di Minturno hanno arrestato un 63enne del posto già noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato raggiunto da un ordine di applicazione della misura della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, in relazione a una condanna di 3 anni e 5 mesi di reclusione. Era stato infatti riconosciuto colpevole dei reati di minacce e detenzione di armi commessi nel marzo del 2019 a Roma, ai danni del gestore di un locale del luogo.





Espletate le formalità di rito, il 63enne è stato tradotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.