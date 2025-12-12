L’eredità di Adriano Olivetti rivive a Terracina: 70 anni di storia, idee e generazioni

Un luogo che ha formato generazioni, uno spazio sociale nato per essere motore di emancipazione e crescita culturale. A settant’anni dalla sua nascita, l’edificio progettato e voluto da Adriano Olivetti per la città di Terracina torna al centro della comunità con un incontro pubblico dedicato a ripercorrerne la storia, i protagonisti e il valore sociale.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni L’Altra Città e Progetto Fenice in collaborazione con il Comune di Terracina, si terrà sabato 13 dicembre alle ore 16.30 presso l’Ex Convento di San Domenico. L’ingresso è libero.





Il progetto comunitario immaginato da Olivetti negli anni Cinquanta – concretizzato a Terracina con la realizzazione del Centro Comunitario, oggi sede della Biblioteca comunale “Adriano Olivetti” – rappresentò allora una straordinaria visione di progresso: un edificio pensato per offrire alla popolazione lo strumento più potente per crescere, emanciparsi e partecipare alla vita pubblica, ovvero la cultura. Tutto grazie alla spinta di un gruppo di studenti e di alcuni docenti del liceo Leonardo Da Vinci.

“Quello spazio, attraversato e vissuto da tre generazioni, conserva ancora oggi l’impronta di quella visione”, sottolineano gli organizzatori dell’appuntamento. “È un luogo che ha custodito memorie, percorsi di studio, attività sociali e culturali, e che può continuare a essere un punto di riferimento per i giovani di domani”.

Durante l’incontro cittadini, docenti, vecchie e nuove generazioni saranno invitati a portare la propria testimonianza, i propri ricordi e le proprie speranze per il futuro della biblioteca e per il ruolo che questo edificio storico potrà continuare a svolgere nella vita culturale della città. Un appuntamento dedicato alla memoria, ma anche al rilancio di un luogo che porta in dote una visione di società rigenerata più attuale che mai.