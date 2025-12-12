Condanna definitiva, 53enne di Sabaudia in carcere

Nella mattinata di giovedì i carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato 53enne residente a Sabaudia, già noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordine per la carcerazione emesso dalla Tribunale ordinario di Latina in relazione a una condanna pari a un anno e sei mesi di reclusione. Era stato riconosciuto colpevole dei reati di atti persecutori, danneggiamento, lesioni personali e diffamazione, fatti risalenti al luglio del 2019 ed avvenuti a Sabaudia ai danni di un 75enne.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.