Caregiver familiari, le motivazioni del deciso “no” al Ddl Locatelli

Da Terracina, un appello che mira ad accendere i riflettori sulla difficile situazione vissuta da migliaia di caregiver, soprattutto alla luce dei più recenti indirizzi del Governo.

“Mi chiamo Silvia Cerqua e parlo a nome del CFU cioè Caregiver Familiari Uniti, che rappresenta associazioni di familiari, gruppi informali e singoli caregiver di tutta Italia. Il CFU si è costituito lo scorso ottobre per dire no, forte e chiaro, al Ddl Locatelli. Come sapete, da trent’anni, in Italia, è attesa la legge che finalmente riconosca il valore del lavoro svolto dai caregiver familiari, cioè da quelle persone che assistono gratuitamente un loro caro non autosufficiente. Che non è solo il proprio genitore anziano, ma può essere il coniuge, il figlio, la sorella, chiunque che o per nascita o per sorte diventa una persona che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.





“Molto spesso chi è costretto a fare questa scelta di assistenza, a causa della mancanza di servizi, abbandona il lavoro e quindi si impoverisce. Solo dal 2018 è stato creato un fondo di 30 milioni annui, distribuito alle regioni. Un bonus tra i 200 e i 400 euro mensili erogati a poche centinaia di caregiver per regione. Ma noi caregiver familiari siamo quasi 8 milioni, di cui un milione assiste h24”.

“Il governo Meloni ha eliminato questo fondo con la finanziaria 2025. Quindi, non contento, questo governo ha inserito nella finanziaria 2026 con l’articolo 53 zero euro per caregiver e un fondo di 207 milioni per il 2027. Ma perché? Perché – prosegue l’esponente terracinese di Caregiver Familiari Uniti – la ministro Locatelli ha deciso di scrivere per conto suo un Ddl che prevede la suddivisione dei caregiver in quattro fasce. La prima, secondo i parametri scelti dalla ministro, se presta assistenza per 91 ore a settimana riceve fino a 400 euro al mese. Solo in 52.000 riceverebbero questi soldi, pari a un caffè al giorno, tutti gli altri niente. Niente! Parliamo di caregiver che con molta difficoltà mantengono il loro lavoro e avrebbero bisogno di agevolazioni come il part time o lo smart working di default, la possibilità di non essere trasferiti, il prepensionamento, i contributi figurativi ai fini pensionistici per tutti quegli anni che sono stati fuori dal mercato del lavoro”.

“Soprattutto – continua Cerqua – diciamo no al Ddl Locatelli perché non ha tenuto conto né del lavoro della Commissione dodicesima alla Camera, dove sono depositati 13 Ddl, né del lavoro di tutte le parti sociali che hanno partecipato al tavolo. Questo Ddl è una specie di elemosina pelosa travestita la legge perciò è il irricevibile! Noi CFU chiediamo innanzitutto il riconoscimento del caregiver familiare h24 come lavoratore, quello che presta 168 ore e non 91 a settimana di assistenza”.

“Nessuno, in un paese civile, dotato di costituzione come la nostra, dovrebbe essere costretto ad assistere h24 senza nessun tipo di aiuto. Se lo Stato italiano non è in grado di fornire un servizio adeguato, deve mettere il caregiver familiare h24 nella condizione di svolgere questo lavoro con dignità. In secondo luogo lo Stato italiano deve riconoscere tutte le tipologie di caregiver, senza discriminarne nessuna. Terzo: lo Stato italiano deve dotare il territorio di servizi efficienti e sinergici in aiuto all’attività del caregiver familiare. Una legge fatta bene, con dote finanziarie adeguata è possibile. Questo noi del Cfu chiediamo”.