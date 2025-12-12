Borghi italiani, numeri da record: sempre più persone alla ricerca del fascino autentico dei piccoli centri

Gli italiani stanno riscoprendo il fascino dei piccoli borghi. Come evidenziato da un’indagine, i cui risultati sono stati resi pubblici alla fine dello scorso mese di ottobre, condotta dall’osservatorio interno di Telepass, le ricerche online dedicate a queste perle della nostra penisola sono cresciute del 52% fra il 2023 e il 2024.

Negli ultimi quattro anni, complici senza dubbio anche i grandi cambiamenti che hanno interessato le scelte legate alle vacanze dopo il cigno nero del Covid, hanno raggiunto il record dei 210 milioni.





La classifica dei borghi più ricercati online nel 2024

Nel 2024, in cima alla classifica dei borghi più ricercati online dagli italiani erano presenti Otranto, Maratea e Locorotondo.

Guardando alla situazione generale della penisola, è possibile ravvisare un interesse trasversale, con numeri particolarmente alti per il centro Italia.

Nulla di strano dato che parliamo della Regione dove si trova la Toscana, una terra che, oltre a ospitare numerosi borghi, è ricca di fascino anche per via dei suoi paesaggi e di luoghi dedicati al benessere come gli stabilimenti termali (un quarto di tutte le sorgenti italiane scorrono costantemente sotto il suolo di questa Regione).

Luoghi come Campiglia Marittima, giusto per citare un borgo toscano che, negli ultimi anni, sta riscuotendo tanto successo proprio per il suo essere fuori dalle rotte turistiche mainstream, sono un esempio concreto della magia di questa regione sia grazie al loro oggettivo fascino, sia per via della loro vicinanza al mare e a luoghi di benessere come le già citate terme (in questo caso, si parla di Venturina Terme).

La bellezza dei borghi toscani risiede proprio nel loro essere delle tappe intermedie, da vivere fra arte, sapori e momenti di lentezza, tra giorni al mare e altri da dedicare, invece, alla scoperta di alcuni dei capolavori artistici più celebri al mondo.

Il successo internazionale

I borghi italiani sono molto amati anche oltre i nostri confini: fra le località del Bel Paese più cercate negli USA troviamo, e ancora una volta il dato non sorprende, un luogo magico come Vernazza, uno dei borghi simbolo delle Cinque Terre.

Malcesine, località sul Lago di Garda, ha invece ottimi numeri in Germania e rappresenta la testimonianza concreta di quanto, nonostante la supremazia di Otranto, anche i borghi non marittimi siano al centro dell’interesse di chi ama l’idea di vivere vacanze lente, dedicate alla scoperta di luoghi, ritmi e sapori genuini.

Le ragioni del boom

Dietro al boom dei borghi italiani si possono riscontrare diversi fattori. In primo piano è possibile citare la ricchezza culturale, senza dimenticare lo straordinario patrimonio enogastronomico.

Numeri alla mano, in particolare quelli del Rapporto sul Turismo Enogastronomico, i borghi italiani sono la culla del 93% di tutti i prodotti DOP e IGP della penisola.

Lato proposte in campo ristorazione, la maggior parte dei turisti italiani afferma di apprezzare sia la qualità, sia gli ottimi prezzi.

JOMO mania

Un altro fattore che sostiene il crescente successo dei borghi italiani è la cosiddetta JOMO, acronimo per Joy of Missing Out.

Si tratta di una tendenza, sempre più radicata, che vede in primo piano il desiderio di trascorrere del tempo lontani dai continui input che arrivano dal digitale.

Tutto questo porta a un incremento delle prenotazioni di strutture in piccoli centri urbani all’insegna della tranquillità.

Ovviamente parliamo di asset che, a ragione, possono essere definiti strategici per il turismo sostenibile in Italia. L’overtourism, nel nostro Paese e non solo, è guardato con sempre più diffidenza: le vacanze durano meno – e l’estate appena trascorsa lo ha dimostrato chiaramente – ma chi le fa ha le idee più che chiare e non rinuncia alla ricerca di esperienze autentiche.