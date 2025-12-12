Aggredito in carcere, Francesco muore dopo mesi di calvario. “Una sconfitta dello Stato”

Le speranze riposte dall’anziana madre Mariagrazia e dai tanti che lo avevano conosciuto e apprezzato sono state spazzate via. Ridotto in fin di vita dopo un brutale pestaggio nella cella di Rebibbia in cui era detenuto, il 45enne della provincia di Latina Francesco Valeriano è morto nelle scorse ore.

Una morte prematura arrivata dopo mesi di agonia e che ha toccato da vicino il Sud pontino, ma anche una morte da inchiesta. Un caso che per forza di cose sta avendo un’eco nazionale e che, a prescindere dalle conclusioni che trarrà l’autorità giudiziaria, rappresenta l’ennesima situazione indicativa della penosa situazione del sistema carcerario italiano. “Una sconfitta dello Stato, la vita di un detenuto non può spegnersi ancora una volta nel silenzio”, dice senza mezzi termini l’Osapp, Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria.





Una storia straziante. A giugno Valeriano, cameriere di Formia molto conosciuto anche per le sue esperienze da dj ed animatore, venne rinvenuto in gravissime condizioni nel carcere romano in cui era recluso da circa un mese e mezzo, dopo essere stato trasferito dalla casa circondariale di Cassino. Arrestato nell’aprile del 2025 con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, stava finendo di scontare una pena di due anni e mezzo, quando qualcuno lo ha massacrato di botte. Presentava gravi lesioni cerebrali, venne trasferito in codice rosso al Policlinico Umberto I e sottoposto a una tracheotomia. Di lì, un calvario terminato nel peggiore dei modi. Un lungo periodo di coma, i trasferimenti di struttura in struttura, una lenta riabilitazione. Infine l’improvviso aggravamento delle sue condizioni e il decesso, avvenuto giovedì.

Le indagini sull’aggressione rivelatasi fatale sono tuttora in corso, i responsabili sarebbero stati individuati e gli inquirenti sono al lavoro anche per far luce su possibili responsabilità di terzi. Ma intanto, come anticipato in apertura, sul caso interviene con forza l’Osapp: “Per mesi – scrive il sindacato autonomo della polizia penitenziaria- la famiglia ha chiesto verità e trasparenza: cosa è accaduto realmente in quella cella? Chi ha ridotto Francesco Valeriano in quelle condizioni? Perché le notizie più concrete arrivano dall’ospedale e dai media più che dal circuito amministrativo-penitenziario? Oggi, con la morte di Francesco Valeriano, la vicenda non si chiude: si aggrava. Una vita umana persa in carcere è una sconfitta per tutti. Per l’Osapp la morte di un detenuto in conseguenza di un’aggressione rappresenta una sconfitta dello Stato e del sistema penitenziario nel suo complesso. Un uomo può essere detenuto per reati anche gravi, può avere fragilità personali e dipendenze, ma la pena detentiva non comprende, né può mai comprendere, il rischio di essere massacrato e morire in un letto di ospedale dopo mesi di agonia. Il carcere è – o dovrebbe essere – il luogo in cui lo Stato custodisce, non abbandona; protegge, non espone; controlla e previene la violenza, non la subisce passivamente tra le sue mura”.

“Questa morte – prosegue il sindacato – apre interrogativi pesantissimi: sulla prevenzione: c’erano segnali, tensioni, situazioni a rischio che avrebbero dovuto essere intercettate? Sulla trasparenza: perché, come avrebbe denunciato la famiglia, le informazioni più rilevanti sono arrivate dall’ospedale e non dal carcere? Sulle condizioni strutturali e organizzative: sovraffollamento, carenza cronica di personale di polizia penitenziaria, reparti e sezioni ingestibili, con un livello di rischio che viene scaricato quotidianamente sugli agenti e sui detenuti più vulnerabili”.

L’Osapp lo ribadisce con forza: “Gli agenti non possono essere trasformati in sentinelle colpevoli a cui si chiede l’impossibile in contesti strutturalmente insicuri; ogni volta che esplode un caso, l’amministrazione cerca spesso un capro espiatorio nel singolo o più agenti o nel comandante di reparto, invece di interrogarsi sulle proprie scelte gestionali, allocative e organizzative. La morte di Francesco Valeriano chiama in causa non solo gli autori materiali dell’aggressione, che dovranno essere individuati e giudicati, ma anche quelle responsabilità di sistema che da anni l’Osapp denuncia: politiche penitenziarie che ignorano i segnali di allarme; istituti sovraccarichi di detenuti problematici, senza adeguate risorse; personale ridotto all’osso e lasciato solo a “tenere insieme” strutture che si reggono su un equilibrio precario”.

Il sindacato “chiede verità, responsabilità e rispetto della dignità umana, chiede che le indagini sulla brutale aggressione di fine giugno siano portate fino in fondo, con l’individuazione degli autori e di tutte le eventuali responsabilità omissive o organizzative; sia fatta piena luce sulle comunicazioni intercorse tra carcere, autorità giudiziaria, ospedale e famiglia, per verificare se vi siano stati ritardi, sottovalutazioni o mancanza di trasparenza; il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria apra una seria riflessione sulle condizioni di sicurezza e vivibilità degli istituti, a partire dai reparti più critici, assumendosi le proprie responsabilità politiche e gestionali; si rafforzino, e non solo a parole, gli strumenti di tutela sia per i detenuti più fragili, sia per il personale di polizia penitenziaria che ogni giorno opera in un clima di tensione permanente”.

Il segretario generale Osapp, Leo Beneduci, ha così commentato il triste epilogo: “La morte di Francesco Valeriano è, prima di tutto, la perdita di una vita umana sotto la custodia dello Stato. Questo è un fatto che ci deve interrogare tutti, al di là delle posizioni e dei ruoli. Come Osapp, nel ribadire che le nostre colleghe e i nostri colleghi non possono essere trasformati nei parafulmini di un sistema che non funziona, non accettiamo che un detenuto entri in carcere per scontare una pena e ne esca solo in una bara, dopo mesi di agonia seguiti ad un’aggressione brutale. Chiediamo verità completa e responsabilità chiare su quanto accaduto a Rebibbia e lo facciamo nel rispetto del dolore dei familiari, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza sincera e il nostro cordoglio. Ogni volta che una vita si spegne in questo modo, lo Stato perde credibilità, la polizia penitenziaria viene lasciata sola e la funzione costituzionale della pena viene tradita. Non possiamo far finta di niente”.