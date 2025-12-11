Procaccini alla corte di Papa Leone XIV: tra Europa e identità

L’incontro tra Papa Leone XIV e la delegazione dei conservatori del Parlamento europeo, ricevuta ieri nel Palazzo Apostolico, ha assunto i contorni di un appuntamento dall’evidente valore politico. Tra i partecipanti anche l’eurodeputato pontino Nicola Procaccini, figura di spicco dell’ECR, che non ha nascosto l’orgoglio di trovarsi al fianco del Pontefice in un momento così significativo.

Il colloquio ha toccato i temi centrali del dibattito europeo: identità, radici culturali e ruolo del cristianesimo nella costruzione dell’Occidente. Leone XIV ha richiamato la necessità di guardare alla storia del continente per comprenderne la direzione futura, puntando l’attenzione sull’eredità religiosa e culturale che ha modellato istituzioni, arte, scienza e perfino il sistema universitario europeo.





Un messaggio che Procaccini e la delegazione conservatrice hanno colto come una visione in linea alla loro linea politica, orientata a riaffermare i fondamenti storici e valoriali dell’Europa contemporanea. L’incontro, infatti, è stato letto dagli esponenti del gruppo come una conferma del peso che le tradizioni giudaico-cristiane continuano ad avere nelle dinamiche politiche comunitarie.