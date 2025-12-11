Latina, inseguimento a tutta velocità: 15enne bloccato dalla Polizia su scooter rubato

Serata movimentata ieri in città, dove un inseguimento nel traffico ha portato la Polizia di Stato a denunciare un ragazzo di appena 15 anni, già conosciuto agli agenti nonostante la giovanissima età.

Tutto è iniziato quando una volante, durante i consueti controlli, ha notato lo scooterista sfrecciare a forte velocità e tentare in tutti i modi di evitare il controllo. Ne è nato un inseguimento a ritmo serrato tra strade secondarie e contromano, con il giovane che ha più volte messo a rischio automobilisti e pedoni pur di seminare gli agenti.





La corsa è finita nel modo più imprevisto: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e si è rovesciato nel fango. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, nonostante un ultimo tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Negli uffici della Questura il quadro è apparso subito più pesante: il 15enne era già stato segnalato per una rapina, ed era destinatario di un avviso orale del Questore. Lo scooter, invece, è risultato rubato pochi giorni fa. Per lui è scattata una nuova denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.