Latina, controllo sul bus degenera: 19enne arrestato dai Carabinieri

Un controllo di routine su un autobus di linea, ieri mattina, si è trasformato in pochi minuti in una scena da film.

Un 19enne straniero, fermato per un controllo, avrebbe reagito male all’arrivo dei Carabinieri: urla, minacce e un tentativo di sottrarsi all’identificazione hanno acceso la tensione a bordo del mezzo.





I militari lo hanno bloccato e, dagli accertamenti, si è anche capito il perché il giovane non voleva dare le proprie generalità: è emerso che sul giovane gravava anche un divieto di ritorno nel Comune di Latina. Da qui, oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è scattata la denuncia per la violazione del provvedimento restrittivo.

Il ragazzo è stato portato in tribunale per la direttissima.