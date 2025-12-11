Latina accoglie la Quarto Savona 15: una giornata per ricordare Falcone e di legalità

Piazza del Popolo, questa mattina, si è trasformata in un grande spazio di memoria collettiva. In centinaia – studenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni – hanno accolto la teca che custodisce ciò che resta della “Quarto Savona 15”, l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci del 1992. Un simbolo potente, capace ancora oggi di parlare alle nuove generazioni.

La città ha risposto con profonda partecipazione all’iniziativa organizzata da DonatoriNati Polizia di Stato, Questura e Prefettura di Latina, in collaborazione con l’associazione “Quarto Savona 15”, la Provincia e Unindustria. Un evento pensato soprattutto per i ragazzi, perché la memoria – è stato ribadito più volte – non resti un ricordo astratto, ma diventi impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità.





La cerimonia di scopertura della teca, accompagnata da un lungo e rispettoso silenzio, ha aperto la giornata. Poi gli interventi istituzionali del sindaco di Latina Matilde Celentano, del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e del prefetto Vittoria Ciaramella, che hanno richiamato il valore civico della memoria e la necessità di una partecipazione attiva nella difesa delle regole.

La seconda parte dell’iniziativa si è svolta al Teatro del Liceo “Dante Alighieri”, dove gli studenti hanno seguito l’incontro “Dal sangue versato… al sangue donato”. Dopo il saluto della dirigente scolastica, il Questore ha ricordato come la testimonianza delle vittime delle mafie debba restare un punto di riferimento per la costruzione del presente.

A seguire, l’intervento del presidente nazionale di DonatoriNati, Claudio Saltari, che ha illustrato il valore civico ed etico della donazione del sangue, richiamando i ragazzi alla cultura dell’altruismo.

Il momento più intenso è stato affidato a Tina Montinaro, presidente dell’associazione QS15 e moglie dell’agente Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone. Con parole semplici e dirette, ha raccontato cosa significhi portare avanti una memoria che non è solo personale, ma collettiva: quella degli uomini che hanno dato la vita per lo Stato.

La mattinata si è chiusa con un confronto aperto con gli studenti, che hanno posto domande e condiviso riflessioni su coraggio, responsabilità e scelta di campo contro le mafie. Un dialogo vivo, che ha dato senso all’intera giornata: far parlare la storia ai cittadini di domani.