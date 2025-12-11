Fermato l’uomo accusato dell’aggressione nello stabile di via Scaravelli

Si chiude il cerchio sull’aggressione avvenuta la sera del 14 novembre in uno stabile abbandonato di via Scaravelli a Latina. La Polizia di Stato ha fermato ieri un cittadino straniero, ritenuto responsabile della rapina e delle lesioni riportate da un connazionale.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima pretendendo del denaro. Al rifiuto, avrebbe preso una banconota dalla tasca dell’altro. Ne sarebbe nata una colluttazione: il sospetto avrebbe estratto un coltello tentando di colpire la vittima, che è però riuscita a schivare il fendente. Prima di fuggire, l’aggressore avrebbe sferrato un pugno al volto del connazionale, provocandogli la frattura del setto nasale.





La denuncia presentata dall’uomo e alcuni riscontri fotografici hanno permesso agli investigatori di identificare il presunto autore del fatto. È stato intercettato ieri mattina in via Don Morosini, vicino a una fermata dell’autobus, e sottoposto a fermo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.